Курс больше не штормит: что происходит с долларом

09:57

После того как курс доллара стремительно подешевел несколько дней подряд, на рынке сегодня наблюдается застой цены. За сутки в банках доллар и евро почти не изменились. В обменниках существенно подешевел только евро, а на черном рынке максимальный спад стоимости доллара составил всего 8 копеек.