Курс больше не штормит: что происходит с долларом
3 ноября 2023, 09:57Читати новину українською
После того как курс доллара стремительно подешевел несколько дней подряд, на рынке сегодня наблюдается застой цены. За сутки в банках доллар и евро почти не изменились. В обменниках существенно подешевел только евро, а на черном рынке максимальный спад стоимости доллара составил всего 8 копеек.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 3 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,4 гривны (без изменений против 2 ноября), а продажа – 37,9 гривны (-2 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 39,7 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 40,37 гривны (+2 копейки).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,45 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,85 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,6 гривны (-30 копеек), а продажа – 40,36 гривны (+11 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,64 гривны (-8 копеек), а продажа – 37,75 гривны (-6 копеек).
- Евро покупают за 40,01 гривен (+1 копейка), а продают за 40,2 гривны (без изменений).
Что будет с долларом на следующей неделе
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что игроки рынка отлично понимают, что самым главным показателем, от которого зависят текущие курсы, является именно соотношение спроса и предложения.
Вполне возможно, что НБУ сможет несколько расширить границы колебаний межбанка, например, уменьшив объемы и частоту валютных интервенций. Однако по всем признакам к середине ноября текущие курсовые изменения будут минимальными.
- По прогнозам Лесового, курсовые колебания на следующей неделе на межбанке будут составлять 10 – 20 копеек. Следовательно, стоимость доллара будет на уровне 36,4 – 36,7 гривны, а евро – 38,5 – 38,8 гривны.
- На наличном рынке курсовые пределы будут на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар да 39 – 42 гривен за евро.