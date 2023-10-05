Цена падает на черном рынке: как изменилась стоимость валют в сутки

Самые существенные изменения по стоимости валют наблюдаются на черном рынке. В то же время в банках цена при покупке и продаже почти не изменилась. Евро уже второй день остается на месте.

Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 5 октября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,6 гривны (без изменений против 4 октября), а продажа – 38,3 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (без изменений), а продают в среднем по 40,77 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,8 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,3 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,2 гривны (-9 копеек), а продажа – 40,7 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,02 гривны (-13 копеек), а продажа – 38,2 гривны (-15 копеек).

(-13 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают за 40,35 гривны (-5 копеек), а продают за 40,65 гривны (-12 копеек).

На каком уровне будет курс после решений НБУ

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Пендзин спрогнозировал, что официальный курс после изменений от НБУ может составлять в пределах 37,5 – 38 гривен.

По проекту бюджета на 2023 год официальный курс был заложен на уровне 42 гривен. Впрочем, он оставался долгое время на уровне 36,6 гривны. Таким образом, Минфин недополучал гривны в макрофинансовой помощи.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, вредящий экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет навстречу Министерству финансов и немного отпускает курс.

Изменения коснутся только официального курса, а вот наличный курс, то есть в обменниках, на черном рынке и т.д., останется без изменений.