Цена падает на черном рынке: как изменилась стоимость валют в сутки
5 октября 2023, 09:55Читати новину українською
Самые существенные изменения по стоимости валют наблюдаются на черном рынке. В то же время в банках цена при покупке и продаже почти не изменилась. Евро уже второй день остается на месте.
Курс валют в банках
- В "Минфин" отметили, что 5 октября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,6 гривны (без изменений против 4 октября), а продажа – 38,3 гривны (-5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (без изменений), а продают в среднем по 40,77 гривны (-3 копейки).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,8 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,3 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,2 гривны (-9 копеек), а продажа – 40,7 гривны (-3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,02 гривны (-13 копеек), а продажа – 38,2 гривны (-15 копеек).
- Евро покупают за 40,35 гривны (-5 копеек), а продают за 40,65 гривны (-12 копеек).
На каком уровне будет курс после решений НБУ
Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Пендзин спрогнозировал, что официальный курс после изменений от НБУ может составлять в пределах 37,5 – 38 гривен.
- По проекту бюджета на 2023 год официальный курс был заложен на уровне 42 гривен. Впрочем, он оставался долгое время на уровне 36,6 гривны. Таким образом, Минфин недополучал гривны в макрофинансовой помощи.
Заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, вредящий экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет навстречу Министерству финансов и немного отпускает курс.