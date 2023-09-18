Турбулентные выходные: каков курс доллара сегодня

В выходные несколько изменилась ситуация на рынке валют. В обменниках и на черном рынке значительно подорожал доллар, а вот евро немного просел, хотя сдвиги на увеличение стоимости были.

Курс валют в банках

В "Минфине" отметили, что 18 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,77 гривны (+7 копеек против 15 сентября), а продажа – 38,4 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,4 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,3 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,8 гривны (+10 копеек), а продажа – 38,4 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продажа – (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,7 гривны (-4 копейки), а продажа – 41,3 гривны (+19 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (+11 копеек), а продажа – 38,34 гривны (+11 копеек).

(+11 копеек), а продажа – (+11 копеек). Евро покупают за 40,9 гривны (+2 копейки), а продают за 41,2 гривны (+5 копеек).

Прогноз курса валют к концу недели

Еще прошлого недели, Тарас Лесной специально для 24 Канала рассказал, что будет с курсом доллара и евро на этой неделе. Для доллара все зависело от решения НБУ по учетной ставке, а для евро – от решений Федеральной резервной системы США и международных торгов.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА 18 – 24 сентября ситуацию на валютном рынке будут в первую очередь определять решения, принятые 14 сентября: а именно решения по ставке и возможные изменения в валютном регулировании. Если такие изменения будут (почти все убеждены, что снижение учетной ставки все же произойдет), то после обнародования последних данных по инфляции, следует ожидать новых "коридоров" на валютном рынке.

По его мнению, на этой неделе можно ожидать следующие показатели:

Доллар – 37,80 – 38,80 гривны;

Евро – 40 – 41,5 гривны.