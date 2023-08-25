Доллар немного подешевел: на сколько упала в цене валюта за сутки
25 августа 2023, 09:56Читати новину українською
В обменниках и черном рынке наблюдается несущественный спад стоимости как при продаже, так и при покупке доллара. Впрочем, в банках валюта немного прибавила в цене. А вот евро обвалилось в обменниках при покупке более 30 копеек в сутки.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 25 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,95 гривны (+5 копеек против 24 августа), а продажа – 38,7 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 41,27 гривны (-8 копеек), а продают в среднем по 42,1 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,83 гривны (-8 копеек), а продажа – 38,58 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-34 копейки), а продажа – 42,11 гривны (-3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,32 гривны (-1 копейка), а продажа – 38,55 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 41,6 гривны (-10 копеек), а продают за 42,01 гривны (-4 копейки).
Что будет с курсом осенью
В комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман рассказывает, что Нацбанк давно идет к тому, чтобы принять решение о плавающем курсе. Как отмечают эксперты, аналитического центра угроз девальвации нет.
У нас есть рекордные золото-валютные резервы, у нас поступление валюты, у нас есть профицитный текущий платежный баланс. Так что если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации – укрепление гривны до 35 или до 33 гривен.
Осенью нам следует ожидать, что регулятор все же отважится отпустить курс и перейдет к гибкому курсообразованию, как это и должно быть в развитой экономике.