Доллар снова опустился в цене: где выгоднее всего купить валюту

В банках и на черном рынке по состоянию на сегодняшний день курс остается почти без изменений. Однако ситуация в обменниках совсем другая.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 27 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,80 гривны (+10 копеек против 26 июня), а продажа – 37,35 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,30 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41 гривну (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,63 гривны (-25 копеек), а продажа – 37,31 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продажа – (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,38 гривны (-24 копейки), а продажа – 41,03 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,28 гривны (без изменений).

(+4 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 40,80 гривны (+5 копеек), а продают за 40,98 гривны (+3 копейки).

Каким будет курс этой недели

В разговоре с 24 Каналом банкирша Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе курс доллара был без значительных колебаний. Стоимость изменялась в пределах 37,15 – 37,25 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На этой неделе следует ожидать роста волатильности на рынке из-за приближающейся переходной даты. Все через сезон выплаты зарплат украинцам и налогов. Это дает возможность участникам валютного рынка, особенно спекулятивно настроенным, попытаться расшатать рынок.

Поэтому следует ожидать оживления курсового движения в ближайшие дни. По словам эксперта, доллар будет находиться в пределах коридора 36,5 – 37,6 гривны.