Курс валют в банках

По данным "Минфина", 26 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны (-5 копеек против 23 июня), а продажа – 37,35 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,30 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41 гривну (-9 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,60 гривны (-25 копеек), а продажа – 37,31 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,60 гривны (+6 копеек), а продажа – 41 гривна (+1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,16 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,28 гривны (+3 копейки).

(-1 копейка), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают по 40,75 гривны (-2 копейки), а продают за 40,95 гривны (-5 копеек).

Что сейчас происходит на рынке

Борис Кушнирук, экономический эксперт, в комментарии 24 Каналу рассказал, что сейчас предложения валюты больше, чем спроса на нее. Согласно этому стабильность курса формирует определенное успокоение среди населения.

А значит, в таком случае у людей формируется мнение о том, что сбережения можно оставлять в гривнах и не нужно их переводить в доллары.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Кроме того, доллары вывозить некуда. Это привело к тому, что потребность в валюте сократилась. Согласно этому, мы увидели все эти истории с тем, что купюры не принимали. Это показатель того, что банки и другие учреждения могут "крутить носом".

К слову, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в разговоре с 24 каналом предположил, что на этой неделе доллар, вероятно, будет колебаться на уровне 37 – 38 гривен.

В то же время он не отрицает, что, как и в течение всего июня, валютный курс доллара будет находиться на "предельном рубеже" 37 гривен с периодическим падением в сторону официального курса.

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