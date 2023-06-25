Доллар в конце лета: чего ждать

Экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу рассказал, что курс к концу лета будет стабильным и в тех пределах, которые есть сейчас.

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В то же время эксперт не отрицает, что на рынке все же будет присутствовать определенная волатильность по отношению к цене.

Олег Пендзин Экономист и член Экономического дискуссионного клуба В любом случае нужно понимать, что Нацбанк достиг той цели, к которой стремился. Имею в виду, что есть официальный курс и наличный курс, который сейчас очень близок к 36,6 гривны. Я думаю, что мы с вами будем видеть в дальнейшем поддержку этого курса. Особенно если учесть то, что НБУ смог нарастить валютные резервы.

Интересно, что валютные резервы Украины в этом году достигли 39 миллиардам долларов. Это больше, чем было за последние 11 лет.

Кроме того, эксперт уверяет, что Украина в дальнейшем будет получать средства от партнеров и это было обнародовано на конференции по восстановлению страны в Лондоне 21 июня.

Мы будем продолжать получать помощь от партнеров, несмотря на любые проблемы. Поэтому я думаю, что неожиданного курса у нас не будет,

– уверяет он.

Какова будет ситуация на валютном рынке в июле

Как рассказывает Тарас Лесовой 24 Каналу, курс будет стабильным в июле В то же время гривна может подхватить тенденцию дальнейшего укрепления.

Мы предполагаем, что наличный курс будет находиться в новом валютном коридоре – 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро – нижние границы которого будут максимально приближены к официальному курсу валют,

– добавляет собеседник.