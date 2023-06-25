Долар наприкінці літа: чого чекати
Економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу розповів, що курс до кінця літа буде стабільним і у тих межах, що є зараз.
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Водночас експерт не заперечує, що на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.
У будь-якому випадку потрібно розуміти, що Нацбанк досяг тієї мети, якої прагнув. Маю на увазі те, що є офіційний курс та готівковий курс, який зараз дуже близький до 36,6 гривні. Я думаю, що ми з вами будемо бачити надалі підтримку цього курсу. Особливо, якщо врахувати те, що НБУ зміг наростити валютні резерви.
Крім того, експерт запевняє, що Україна надалі отримуватиме кошти від партнерів і це було оприлюднено на конференції щодо питань відновлення країни у Лондоні 21 червня.
Ми будемо продовжувати отримувати допомогу від партнерів попри будь-які негаразди. Тому я думаю, що несподіваного курсу в нас не буде,
– запевняє він.
Якою буде ситуація на валютному ринку у липні
Як розповідає Тарас Лєсовий 24 Каналу, курс буде стабільним у липні. Водночас гривня може підхопити тенденцію на подальше зміцнення.
Ми припускаємо, що готівковий курс перебуватиме у новому валютному коридорі – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41,5 гривні за євро – нижні кордони якого будуть максимально наближені до офіційного курсу валют,
– додає співрозмовник.