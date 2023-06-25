Долар наприкінці літа: чого чекати

Економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу розповів, що курс до кінця літа буде стабільним і у тих межах, що є зараз.

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Водночас експерт не заперечує, що на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.

Олег Пендзин Економіст та член Економічного дискусійного клубу У будь-якому випадку потрібно розуміти, що Нацбанк досяг тієї мети, якої прагнув. Маю на увазі те, що є офіційний курс та готівковий курс, який зараз дуже близький до 36,6 гривні. Я думаю, що ми з вами будемо бачити надалі підтримку цього курсу. Особливо, якщо врахувати те, що НБУ зміг наростити валютні резерви.

Цікаво, що валютні резерви України цьогоріч сягнули 39 мільярдам доларів. Це більше, ніж було за останні 11 років.

Крім того, експерт запевняє, що Україна надалі отримуватиме кошти від партнерів і це було оприлюднено на конференції щодо питань відновлення країни у Лондоні 21 червня.

Ми будемо продовжувати отримувати допомогу від партнерів попри будь-які негаразди. Тому я думаю, що несподіваного курсу в нас не буде,

– запевняє він.

Якою буде ситуація на валютному ринку у липні

Як розповідає Тарас Лєсовий 24 Каналу, курс буде стабільним у липні. Водночас гривня може підхопити тенденцію на подальше зміцнення.

Ми припускаємо, що готівковий курс перебуватиме у новому валютному коридорі – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41,5 гривні за євро – нижні кордони якого будуть максимально наближені до офіційного курсу валют,

– додає співрозмовник.