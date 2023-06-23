Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 23 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,75 гривны (-5 копеек по сравнению с 22 июня), а продажа – 37,30 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (+15 копеек), а продают в среднем по 41,09 гривны (+19 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,63 гривны (-22 копейки), а продажа – 37,31 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,31 гривны (-39 копеек), а продажа – 41,21 гривны (+9 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,17 гривны (+7 копеек), а продажа – 37,25 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 40,77 гривны (+9 копеек), а продают за 41 гривну (+10 копеек).
Что будет с долларом на следующей неделе
Как рассказывает 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на следующей неделе "границы" возможных курсовых колебаний будут находиться на уровне 37–38 гривен за доллар и 40–41,5 гривны за евро.
В то же время, можем предположить, что, как и в течение всего июня, валютный курс доллара будет находиться на "предельном рубеже" 37 гривен с периодическим падением в сторону официального курса, сокращая расстояние между курсами с 2,5% до 1,5–1%. В то же время евро может попытаться пересечь верхнюю границу 41,5 гривны благодаря росту пары евро/доллар.