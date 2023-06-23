Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (-5 копійок проти 22 червня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (+15 копійок), а продають в середньому за 41,09 гривні (+19 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,63 гривні (-22 копійки), а продаж – 37,31 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,31 гривні (-39 копійок), а продаж – 41,21 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,17 гривні (+7 копійок), а продаж – 37,25 гривні (+5 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 40,77 гривні (+9 копійок), а продають за 41 гривню (+10 копійок).

Що буде з доларом наступного тижня

Як розповідає 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, наступного тижня "кордони" можливих курсових коливань перебуватимуть на рівні 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас можемо припустити, що, як і протягом всього червня, валютний курс долара перебуватиме на "граничній межі" 37 гривень з періодичним падінням в бік офіційного курсу, скорочуючи відстань між курсами з 2,5% до 1,5 – 1%. В той же час євро може спробувати перетнути верхній кордон 41,5 гривні завдяки росту пари євро/долар.

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