Штиль на наличном: что произошло с долларом за выходные

Доллар в банках и обменниках за выходные почти не изменился. В то же время евро упало при покупке в обменниках на 46 копеек, а в банках – подорожало на 17 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 12 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,90 гривны (без изменений против 9 июня), а продажа – 37,30 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 39,87 гривны (+17 копеек), а продают в среднем по 40,50 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,85 гривны (без изменений), а продажа – 37,22 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,40 гривны (-46 копеек), а продажа – 40,33 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,05 гривны (-9 копеек), а продажа – 37,15 гривны (-8 копеек).

(-9 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают по 40,10 гривны (без изменений), а продают за 40,30 гривны (без изменений).

Ждать ли удорожания доллара

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что в середине июня стоимость доллара будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривен, а евро – от 40 до 41 гривны.

Важно добавить, что разница между официальным и курсом обменников существенно не изменится. Максимально прогнозируемый ее уровень – до 2,5%.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс валют будет оставаться стабильным с незначительными колебаниями. По всем признакам курсовый "коридор" для доллара и евро сохранится в пределах 1 гривны: ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 37 - 38 гривны с доминированием до нижней границы коридора и мелкими его "прорывами", а евро - 40 - 41 гривны .