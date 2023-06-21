Продолжает ли доллар падать: незначительные изменения наблюдаются на черном рынке

После резкого спада курса доллара вчера в обменниках ситуация на рынке стабилизировалась. Валюта сегодня лишь немного прибавила в цене при продаже, а на черном рынке наоборот упала. Евро же в обменниках несущественно подешевело на несколько копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 21 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,85 гривны (без изменений против 20 июня), а продажа – 37,35 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,30 гривны (+8 копеек), а продают в среднем по 40,90 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,90 гривны (+7 копеек), а продажа – 37,32 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+7 копеек), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,42 гривны (-2 копейки), а продажа – 40,85 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,15 гривны (-5 копеек), а продажа – 37,25 гривны (-1 копейка).

(-5 копеек), а продажа – (-1 копейка). Евро покупают по 40,63 гривны (-2 копейки), а продают за 40,80 гривны (без изменений).

Курс доллара на этой неделе

Банкирша Анна Золотько рассказывает, что на этой неделе нет серьезных факторов, которые развернули бы курс в сторону роста или убыли. Следовательно, наличный курс будет находиться в коридоре от 36,9 до 37,4 гривны за доллар.

При этом рынок будет ориентироваться на отметку 37,2 гривны, что за последние две недели стала новым равновесным уровнем.

– прогнозирует Золотько.

А по словам экономиста Алексея Плотникова, до конца июня доллар будет колебаться в диапазоне 37 – 38 гривен.

Изменения ситуации могут только определенные факторы: события на фронте и возможное решение НБУ о возвращении к рыночному курсообразованию.