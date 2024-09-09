Роскошь, покупка и продажа: какие налоги украинцы платят за авто

На сегодня в Украине недостаточно приобрести автомобиль, заплатив за него указанную цену. Кроме этого, к стоимости добавляется ряд налогов, среди которых налог на роскошь, налог на покупку и налог на продажу.

Какие есть налоги на авто

Налог на роскошь

Как сообщают на сайте ГНС, этот налог касается движимого и не движимого имущества. Его платят ежегодно владельцы легковых автомобилей, которым не более 5 лет, а стоимость достигает 375 минимальных заработных плат, или 2,6 миллиона гривен.

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Обратите внимание! Фиксированная ставка составляет 25 тысяч гривен за один автомобиль. Список моделей, которые подпадают под налогообложение, включает 184 модели: Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Porsche, Toyota, Land Rover и тому подобное. Кстати, этот налог платят как физические лица, так и юридические.

Налог на покупку авто

Размер такого налога зависит от некоторых факторов, таких как тип и объем двигателя, возраст авто, тип топлива, таможенная стоимость и льготы. Кроме того, среди налогов на покупку нового или ввезенного из-за границы авто есть:

Акцизный налог – ставка акцизного налога зависит от типа и объема двигателя, а также года выпуска автомобиля. Пошлина – ставка пошлины составляет 10% таможенной стоимости автомобиля. НДС – ставка НДС составляет 20% таможенной стоимости автомобиля. Сбор за первую регистрацию – легковые: 6% от стоимости. Мотоциклы: 3% от стоимости. Пенсионный сбор.

Интересно! С 1 января 2024 года сумма пенсионного сбора при первой регистрации легковых авто, которая напрямую зависит от стоимости автомобиля, составляет: до 165 размеров прожиточного минимума – 3% от стоимости; от 165 до 290 размеров прожиточного минимума – 4% от стоимости; свыше 290 размеров прожиточного минимума – 5% от стоимости.

Налог на продажу авто

Такой налог зависит от того, какое по счету транспортное средство лицо продает в течение года.

Важно! То есть если происходит продажа одного авто, мотоцикла или другого транспортного средства в течение года, тогда налог не уплачивается.

В то же время продажа 2 авто в течение года облагается налогом в размере 5% от его стоимости, а также военным сбором 1,5%. Зато продажа 3 и последующих транспортных средств облагается налогом 18% и военным сбором – 1,5%.