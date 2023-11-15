Заставит Россию затянуть пояса: Болгария хочет ввести налог на транзит и импорт газа

Болгария уже начала получать прибыль от нового налога от России. Речь идет об налогообложении транзита и импорта российского трубопроводного газа.

Болгария ввела новый налог на российский газ

С середины октября в Болгарии вступил в силу налог, призванный увеличить доходы государства и уменьшить расходы России на войну с Украиной. Министр финансов Асен Василев рассказал, что в течение десяти следующих дней правительство рассчитывает получить первые ежемесячные поступления.

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Однако удастся ли стране полноценно реализовать свой замысел, неизвестно. Например, Венгрия, которая очень зависит от российского газа, который ей поступает через Болгарию, заявила, что такие действия являются незаконными и призвала ЕС обратить на это внимание. Сербия и Северная Македония тоже остались недовольны.

Пока что российский "Газпром" никак не прокомментировал свою готовность платить этот налог.

России не дают стать главным экспортером СПГ

Россия отключила газ для внутренних поставок Болгарии, ведь та отказалась за него платить в рублях. Несмотря на это, страна остается одним из ключевых маршрутов транзита газа оккупанта в регион.

Несмотря на санкции страны ЕС и дальше продолжали импортировать российский сжиженный природный газ из-за уменьшения снабжения трубопроводного газа на континент со стороны агрессора. Все это время США пытались не давить на своих союзников.

Хотя США и их союзники по-прежнему налагали санкции на российские энергетические проекты в ответ на войну в Украине, стремясь лишить их финансирования и оборудования, это первый случай, когда санкции непосредственно коснулись поставок СПГ,

– написано в сообщении.

Действительно, в начале ноября США ввели санкции против российского проекта "Арктик СПГ 2". Это автоматически запрещает странам Европы и Азии покупать у него газ в следующем году.

Акциями проекта владеют: