Налог на "лишние метры": сколько нужно будет заплатить в этом году
9 марта 2023, 19:24Читати новину українською
Ежегодно владельцы жилья с площадью сверх установленного норматива должны платить налог. Его размер устанавливают местные власти.
Кто именно должен платить налог
Уплачивать налог на "лишние" метры должны владельцы:
- дома, если его площадь составляет более 120 кв. метров;
- квартиры, если ее площадь – более 60 кв. метров;
- квартиры и дома, если их общая площадь превышает 180 кв. метров.
Интересно Налог за "лишние" метры теперь нужно платить по-новому
По закону, налог не должен превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года, за 1 квадратный метр. Поскольку минимальная зарплата на 1 января 2022 года составляла 6500 гривен, предельный размер ставок налога за отчетный 2022 год не должен превышать 97,50 гривны.
Важно, что от уплаты налога освобождаются собственники, чья недвижимость:
- расположена на территории, где были или до сих пор есть боевые действия;
- расположена на временно оккупированных территориях;
- была повреждена и стала непригодной для жизни из-за боевых действий.
Как заплатить налог
- Чтобы заполнить декларацию, необходимо обратиться в налоговую по месту своей регистрации.
- Интересно, что если квартира разделена между членами семьи, платить налог не нужно.