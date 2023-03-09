Налог на "лишние метры": сколько нужно будет заплатить в этом году

Ежегодно владельцы жилья с площадью сверх установленного норматива должны платить налог. Его размер устанавливают местные власти.

Кто именно должен платить налог

Уплачивать налог на "лишние" метры должны владельцы:

дома, если его площадь составляет более 120 кв. метров;

квартиры, если ее площадь – более 60 кв. метров;

квартиры и дома, если их общая площадь превышает 180 кв. метров.

Интересно Налог за "лишние" метры теперь нужно платить по-новому

По закону, налог не должен превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года, за 1 квадратный метр. Поскольку минимальная зарплата на 1 января 2022 года составляла 6500 гривен, предельный размер ставок налога за отчетный 2022 год не должен превышать 97,50 гривны.

Важно, что от уплаты налога освобождаются собственники, чья недвижимость:

расположена на территории, где были или до сих пор есть боевые действия;

расположена на временно оккупированных территориях;

была повреждена и стала непригодной для жизни из-за боевых действий.

Как заплатить налог