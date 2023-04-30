Налог с пенсии: в ПФУ рассказали, облагают ли налогом выплаты

Что касается налогообложения ежемесячных пенсионных выплат, которые получают украинцы, все знают – он не взимается. А вот вопрос пенсии как благотворительных взносов от меценатов требует разъяснений.

Благотворительные взносы как дополнительная пенсия

С помощью благотворительных взносов пенсионер может получить большие пенсионные выплаты, чем обычно. Пожертвования могут производить как родственники, так и совершенно чужие люди.

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Но интересующий аспект как меценатов, так и пенсионеров: нужно ли будет платить налог с таких выплат.

Почему пенсионер получает всего 70% от благотворительного взноса

В ПФУ ответили, что в НКУ не предусмотрено включение благотворительных пожертвований юридических и физических лиц в объект налогообложения. То есть, никаких налогов с пенсии не должны брать ни с пенсионера, ни с мецената.

В Пенсионном фонде также отметили, что несмотря на то, что налог с пенсионера и мецената не взимается, человек получит лишь 70% от суммы. Остальные 30% заберет себе ПФУ и распределит деньги между пенсионерами, получающими минимальные выплаты.

Но перед внесением денег меценат должен зарегистрироваться в личном кабинете портала ПФУ. Сделать это можно с помощью электронной подписи, Действие. Подпись или Bank ID.

Минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму. В 2023 году – это 2093 гривен. Однако в марте украинцам проиндексировали выплаты на 19,7%, поэтому минимальная пенсия в Украине составляет 2 505,32 гривны.