Какой налог надо платить с продажи автомобиля в 2025 году
- Налог на продажу авто в Украине зависит от количества сделок: первая продажа не облагается налогом, вторая - 5% НДФЛ, третья и более - 18% НДФЛ.
- Для других видов транспорта первая и вторая продажа облагаются 5% НДФЛ, третья и более - 18% НДФЛ, с 2024 года добавляется 5% военный сбор.
Украинцы, которые продают авто, обязаны соблюдать налоговые требования. Продажа авто, мотоцикла или мопеда считается получением дохода, а значит – может подлежать налогообложению.
Какие налоги с продажи авто надо платить
Сумма налогов зависит от количества таких сделок в течение календарного года, сообщает 24 Канал.
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Налог для физических лиц определяется так:
- первая продажа в течение года – не облагается налогом;
- вторая продажа – 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
- третья и каждая последующая продажа – 18% НДФЛ.
Важно! Это правило касается исключительно легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Если транспорт относится к другой категории (например, грузовики, спецтехника), налоговые условия могут отличаться.
Если налог не был уплачен сразу
Если налоги не были удержаны и уплачены при оформлении договора купли-продажи, лицо обязано самостоятельно подать налоговую декларацию о доходах.
Это нужно сделать до 1 мая года, следующего за годом продажи. А уже до 1 августа следует уплатить причитающуюся сумму налога.
Важно! Налоговая рекомендует не затягивать с оформлением отчетности и при необходимости обращаться за консультацией к налоговым инспекторам или пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика.
Правила для других видов транспорта
Если гражданин продает не легковой автомобиль, а другой тип транспортного средства – например, автобус, грузовик, прицеп, трактор или спецтехнику, – то налоговые правила будут несколько иными.
В частности:
- первая и вторая продажи таких транспортных средств в пределах года облагаются налогом по ставке 5% НДФЛ;
- третья и каждая последующая продажа – уже 18% НДФЛ.
Кроме налога на доходы физических лиц, с 1 декабря 2024 года введен еще и обязательный военный сбор в размере 5% на доход от подобных сделок.