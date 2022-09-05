Увеличат ли в Украине ставки на налоги до конца года
Доходы от налогов и сборов в Украине в этом году стали одними из самых больших с начала полномасштабной войны. Ждать ли увеличения налогов украинцам в будущем, читайте в материале.
Как сообщают в Минфине, одними из основных поступлений этого года в госбюджет стали средства от налогов и сборов. Сумма в целом составляет 91,2 миллиарда гривен.
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Украинские доходы от налогов
Одним из самых больших доходов стал налог на доходы физических лиц и военного сбора:
- налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 26,2 миллиарда гривен;
- налог на прибыль предприятий – 17,4 миллиарда гривен;
- налог на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров – 16,4 миллиарда гривен;
- налог на доходы физических лиц и военного сбора – 12,7 миллиарда гривен;
- рентная плата за пользование недрами – 8,2 миллиарда гривен;
- акцизный налог – 7,8 миллиарда гривен;
- ввозная и вывозная пошлина – 2,5 миллиарда гривен.
Ждать ли украинцам увеличения налогов
Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, рассказывает 24 каналу , что ставки налогов не будут меняться. Единственное, что, возможно, отменят отдельные льготы.
У нас есть две позиции на этот счет. Есть международные эксперты, которые говорят о необходимости поднятия налогов. Я не считаю это целесообразным. Есть также позиция по поводу ставки "10 – 10 – 10". Я считаю, что это тоже абсолютно неприемлемое и вредное предложение. Думаю, что ставки у нас останется на том же уровне, что и сейчас. Однако существует большая вероятность отмены отдельных льгот.
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Рекордные показатели госбюджета
- Напомним, как сообщил Даниил Гетманцев, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в своем телеграм-канале, Украина перевыполнила госбюджет.
- Этому способствовало оказание грантовой помощи. С начала текущего года предоставлено почти 270 миллиардов гривен (по сравнению с 0,5 миллиарда гривен за 8 месяцев 2021 года), в том числе рекордные 109,7 миллиарда гривен в августе. Помощь поступила в основном от США. В целом гранты составили 28,7% доходов общего фонда госбюджета за указанный период.
- Также поступления от налогов и сборов, которые администрируются ГНС Украины, превысили прошлогодние показатели по общему фонду на 70,3 миллиарда гривен.