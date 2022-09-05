Як повідомляють у Мінфіні, одними з основних надходжень цього року в держбюджет стали кошти від податків та зборів. Сума загалом становить 91,2 мільярда гривень.

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Українські доходи від податків

Одним із найбільших доходів став податок на доходи фізичних осіб та військового збору:

податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 26,2 мільярда гривень;

податок на прибуток підприємств – 17,4 мільярда гривень;

податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 16,4 мільярда гривень;

податок на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,7 мільярда гривень;

рентна плата за користування надрами – 8,2 мільярда гривень;

акцизний податок – 7,8 мільярда гривень;

ввізне та вивізне мито – 2,5 мільярда гривень.

Чи чекати українцям збільшення податків

Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, розповідає 24 каналу, що ставки податків не будуть змінюватися. Єдине, що можливо скасують окремі пільги.

Ілля Несходовський Директор Інституту соціально-економічної трансформації У нас є дві позиції щодо цього. Є міжнародні експерти, які говорять про необхідність підняття податків. Я не вважаю, що це доцільно. Є також позиція з приводу ставки "10 – 10 – 10". Я вважаю, що це також абсолютно неприйнятна і шкідлива пропозиція. Гадаю, що ставки у нас залишиться на тому самому рівні, що і зараз. Проте є велика ймовірність скасування окремих пільг.

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Рекордні показники держбюджету

Нагадуємо, що як повідомив Данило Гетманцев, голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, у своєму телеграм-каналі, Україна перевиконала держбюджет.

Цьому посприяло надання грантової допомоги. Від початку поточного року надано майже 270 мільярдів гривень (порівняно із 0,5 мільярда гривень за 8 місяців 2021 року), в тому числі рекордні 109,7 мільярда гривень у серпні. Допомога надійшла переважно від США. Загалом гранти склали 28,7% доходів загального фонду держбюджету за вказаний період.

Також, надходження від податків і зборів, що адмініструються ДПС України, які перевищили минулорічні показники за загальним фондом на 70,3 мільярда гривень.

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