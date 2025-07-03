Палата представителей Конгресса США приняла "мегазаконопроект" Трампа
- Палата представителей США одобрила законопроект Трампа о налогах и расходах, который вызвал критику из-за возможного роста дефицита федерального бюджета.
- Лидер демократов Хаким Джеффрис затягивал обсуждение законопроекта рекордной речью, которая длилась 8 часов и 45 минут.
В четверг, 3 июля, Палата представителей США одобрила "великий и прекрасный" законопроект Дональда Трампа о сокращении налогов и расходов
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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В США приняли законопроект о налогах и расходах
После того как законопроект одобрила Палата представителей, его должен подписать сам Дональд Трамп.
Стоит отметить, что принятию законопроекта предшествовала рекордная по продолжительности речь лидера демократов в Палате представителей США Хакима Джеффриса.
Он воспользовался так называемой "магической минутой", позволяющей лидерам выступать без ограничения во времени, и часами критиковал инициативу, затягивая обсуждение пакета.
По данным СМИ, речь Джеффриса длилась 8 часов и 45 минут.
Между тем Трамп возмутился таким затягиванием процесса голосования.
Для республиканцев это должно быть легким голосованием "за". Смешно!!!,
– написал он в Truth Social.
В чем суть законопроекта
Новый законопроект Дональда Трампа вызвал критику из-за потенциального роста дефицита федерального бюджета. Оппоненты указывают, что расчеты не учитывают возможного экономического роста, который могут вызвать налоговые послабления.
По прогнозам, дефицит бюджета в течение следующего десятилетия может вырасти до 2,3 – 5 триллионов долларов.
Закон предусматривает увеличение расходов на безопасность границ и оборону, а компенсация планируется за счет сокращения финансирования Medicaid, программы продовольственной помощи и налоговых льгот на зеленую энергетику.