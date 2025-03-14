Разоблачение на Буковине: налоговик покрывал контрабанду алкоголя и табака
- Работники ГБР завершили расследование относительно контрабанды алкоголя и табака, которую покрывал налоговик в Черновицкой области.
- Нелегальная схема действовала с июня 2023 года до февраля 2024 года, когда участников задержали при попытке передать взятку.
Работники ГБР завершили расследование в отношении организаторов продажи сигарет и алкоголя без акцизных марок. Как стало известно, их прикрывал чиновник Государственной налоговой службы Черновицкой области.
Какую нелегальную схему разоблачило ГБР в Черновицкой области
Как стало известно, для прикрытия своей деятельности двое местных жителей, организаторов, обратились к налоговику, чтобы оформить лицензию для продажи подакцизных товаров, передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
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Поскольку у них не было никаких документов, подтверждающих происхождение сигарет и алкоголя, они заключили соглашение с должностным лицом, который за ежемесячную плату в 600 долларов предоставлял им "законодательное" прикрытие.
При этом, продажа сигарет и алкоголя происходила в двух киосках, как в розницу, так и оптом для других мелких магазинов и МАФов.
Что еще известно о преступной схеме
- Нелегальная торговая схема действовала в Черновицкой области по крайней мере с июня 2023 года и функционировала до ее разоблачения правоохранителями в феврале 2024 года.
- Всех участников задержали "на горячем" при попытке передать чиновнику очередную сумму денег.