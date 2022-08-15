Налоговую амнистию продлили: до когда можно подать "нулевую декларацию"

Налоговую амнистию в Украине продлили еще почти на год. Сумма амнистированных активов уже составляет более 4 миллиардов гривен. Кого касается "нулевая декларация", читайте дальше.

Налоговую амнистию продлили

Украинцы смогут подать "нулевую декларацию" до 1 марта 2023 года. Соответствующая правка поддержана в законе №7506-1, за который проголосовало 292 нардепа. Ранее предполагалось, что единовременное добровольное декларирование (налоговая амнистия) стартовало в Украине с 1 сентября 2021 года и должно было длиться год.

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Сколько уже задекларировали украинцы

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что, несмотря на войну, украинцами уже амнистировано 4,3 миллиарда гривен.

В "нулевой декларации" украинцы или физические лица могут указать движимое или недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и валютные ценности, полученные путем незадекларированных доходов. При этом источники поступления указывать не нужно.

Что нужно знать о "нулевой декларации"

Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы обложить налогом свои "деньги из-под матраса", в Минфине советуют действовать следующим образом:

обратиться в банк, где откроют счет и выдадут соответствующую справку;

затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;

последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.

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