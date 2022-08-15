Податкову амністію продовжили

Українці матимуть змогу подати "нульову декларацію" до 1 березня 2023 року. Відповідну правку підтримано в законі №7506-1, за який проголосувало 292 нардепи. Раніше передбачалось, що одноразове добровільне декларування (податкова амністія) стартувало в Україні з 1 вересня 2021 року й мало тривати рік.

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Скільки вже задекларували українці

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що попри війну українцями вже амністовано 4,3 мільярда гривень.

В "нульовій декларації" українці чи фізичні особи можуть вказати рухоме, або нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права та валютні цінності, одержані шляхом незадекларованих доходів. При цьому джерела надходження вказувати не потрібно.

Що потрібно знати про "нульову декларацію"

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;

потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;

останній крок – відправити декларацію до Податкової.

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