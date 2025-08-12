Налоговые льготы под вопросом: МВФ против инициатив Верховной Рады
- Международный валютный фонд (МВФ) выступил против законов о налогах, которые предусматривают компенсацию бизнесу капитальных инвестиций через налоговые льготы.
МВФ не согласен с нулевой ставкой налога на прибыль и освобождением предпринимателей от уплаты НДС на таможне, но Верховная Рада рассматривает эти законопроекты как инвестиции в экономику.
В Украине хотят ввести новые налоговые льготы для предпринимателей. Однако Международный валютный фонд (МВФ) выступил против их принятия Верховной Радой.
Какие законопроекты не понравились МВФ?
Возражения МВФ вызвали законопроекты №13414 и №13415, которые предусматривают компенсацию бизнесу капитальных инвестиций с помощью налогов. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает 24 канал со ссылкой на LIGA.net.
По словам Гетманцева, МВФ прислал письмо, в котором выступил против законопроектов и отметил, что необходимы дополнительные консультации по этому вопросу.
Мы не можем игнорировать эту институцию и вряд ли будем предпринимать шаги, которые идут вразрез с его позицией, поэтому, бесспорно, в ближайшее время эти консультации будут,
– заявил Гетманцев.
Заместитель министра финансов Светлана Воробей объяснила, что МВФ не согласен по двум пунктам в законопроекте:
- относительно способа реализации поддержки бизнеса через нулевую ставку налога на прибыль, с чем, кстати, Министерство финансов соглашается;
- относительно освобождения предпринимателей от уплаты НДС на таможне.
Важно! Впрочем, налоговый комитет, ознакомившись с позицией МВФ, все равно рассмотрел законопроекты о налоговых льготах и рекомендовал Раде принять их в первом чтении.
В чем суть законопроектов?
Законопроекты о новых налоговых льготах в начале июня этого года внесла на рассмотрение группа депутатов, которую возглавил Дмитрий Киселевский
- Законопроект предусматривает, что компании, которые будут вкладывать средства в развитие перерабатывающих производств в Украине, смогут получить компенсацию расходов за счет налогов этих предприятий.
- Их будут освобождать от налога на прибыль, а также от НДС и пошлин на землю и новое оборудование.
Гетманцев добавил, что, хотя МВФ против таких налоговых льгот, украинская власть рассматривает освобождение от налогов не как льготы, а как инвестиции в экономику.
Стоит знать! Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрел указанные законопроекты и назвал их приоритетными по поддержке бизнеса.