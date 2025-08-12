Податкові пільги під питанням: МВФ проти ініціатив Верховної Ради
- Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступив проти законів про податки, які передбачають компенсацію бізнесу капітальних інвестицій через податкові пільги.
МВФ не згоден з нульовою ставкою податку на прибуток і звільненням підприємців від сплати ПДВ на митниці, але Верховна Рада розглядає ці законопроєкти як інвестиції в економіку.
В Україні хочуть запровадити нові податкові пільги для підприємців. Однак Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступив проти їх ухвалення Верховною Радою.
Які законопроєкти не сподобалися МВФ?
Заперечення МВФ викликали законопроєкти №13414 і №13415, які передбачають компенсацію бізнесу капітальних інвестицій за допомогою податків. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє 24 канал з посиланням на LIGA.net.
За словами Гетманцева, МВФ надіслав листа, в якому виступив проти законопроєктів і зазначив, що необхідні додаткові консультації з цього питання.
Ми не можемо ігнорувати цю інституцію і навряд чи будемо вживати кроки, які йдуть всупереч з його позицією, тому, безперечно, найближчим часом ці консультації будуть,
– заявив Гетманцев.
Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей пояснила, що МВФ не згоден щодо двох пунктів у законопроєкті:
- щодо способу реалізації підтримки бізнесу через нульову ставку податку на прибуток, з чим, до речі, Міністерство фінансів погоджується;
- щодо звільнення підприємців від сплати ПДВ на митниці.
Важливо! Втім, податковий комітет, ознайомившись з позицією МВФ, все одно розглянув законопроєкти про податкові пільги та рекомендував Раді ухвалити їх у першому читанні.
У чому суть законопроєктів?
Законопроєкти про нові податкові пільги на початку червня цього року внесла на розгляд група депутатів, яку очолив Дмитро Киселевський
- Законопроєкт передбачає, що компанії, які будуть вкладати кошти у розвиток переробних виробництв в Україні, зможуть отримати компенсацію витрат за рахунок податків цих підприємств.
- Їх звільнятимуть від податку на прибуток, а також від ПДВ та мит на землю і нове обладнання.
Гетманцев додав, що, хоча МВФ проти таких податкових пільг, українська влада розглядає звільнення від податків не як пільги, а як інвестиції в економіку.
Варто знати! Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) розглянула зазначені законопроєкти й назвала їх пріоритетними щодо підтримки бізнесу.