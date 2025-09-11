Италия – страна, которая издавна была популярна у богачей и знаменитостей, переживает новую волну притока сверхбогатых гостей. Их привлекают благоприятные условия для инвесторов, динамичный рынок недвижимости и льготный налоговый режим.

Почему Италия начала привлекать миллиардеров?

В то время как многие страны ужесточают правила для самых богатых, Италия пошла в противоположном направлении. Ее фиксированный налоговый режим стал магнитом для состоятельных иностранцев, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

В страну самых богатых людей мира влечет не только роскошный образ жизни, но и оживленная деловая атмосфера Милана. Даже удвоение в 2024 году единовременного сбора, взимаемого с зарубежного дохода состоятельных лиц, до 200 тысяч евро не снизило интереса к стране.

Их уровень богатства настолько высок, что фиксированный налог в 200 тысяч евро в год они воспринимают как пустяк. Это как кофе: сегодня он стоит два евро, завтра четыре. Но отказаться от него никто не собирается,

– сказал старший брокер Berkshire Hathaway HomeService Маттео Пелла.

По данным компании Henley & Partners, занимающейся программами гражданства и вида на жительство за инвестиции, в этом году Италия стала самым популярным направлением для переселения состоятельных людей в Европе.

Хотя статистика миграции миллионеров не всегда точна, а отслеживание глобальных потоков капитала затруднено, за последние месяцы в Италию действительно переехали заметные фигуры.

Примечательно! Среди тех, кто недавно переехал в Италию – самый богатый человек Египта и совладелец футбольного клуба "Астон Вилла" Нассеф Савирис, а также вице-глава Goldman Sachs Ричард Гнодде. По прогнозам Henley & Partners, в 2025 году количество таких мигрантов может достичь 3 600 человек.

Как Милан стал новым центром для богачей?

Фиксированная ставка налогообложения была введена в Италии в 2017 году в рамках программы правительства для привлечения инвесторов и возвращения специалистов после долгового кризиса еврозоны.

Это стало толчком к развитию инфраструктуры для богатых клиентов, прежде всего в Милане – центре финансов и моды. Здесь открылись элитные клубы, в частности The Wilde і Casa Cipriani.

Мы решили, что сейчас самое время вернуться в Италию. Милан сильно изменился: если раньше он был известен прежде всего индустриальным характером и модными домами, то теперь стал точкой притяжения для креативных людей, инвесторов и международной публики,

– рассказала директор по работе с клиентами Casa Cipriani Milano Анна Чиприани.

Как отмечается, цены на жилье в Милане с 2017 года выросли на 49%, тогда как в других крупных городах страны – только на 10,9%. Прогнозируется, что в 2025 году премиальная недвижимость города подорожает еще на 3,5%.

Почему происходит миграция состоятельных людей?

За последние десять лет количество состоятельных людей, которые меняют страну проживания, почти утроилось и достигло рекорда в 2024 году. Эксперты считают, что рост продолжится и в 2025–2026 годах, поскольку одни страны ужесточают налоги, а другие, наоборот, создают максимально комфортные условия.

Интересно! Во Франции обсуждают повышение налога на имущество, в Швейцарии – изменения в налоге на наследство. Великобритания в апреле отменила режим для нерезидентов, действовавший более 200 лет и освобождавший их от налогов на зарубежные доходы и капитал.

Это решение ускорило отток банкиров и финансистов в Милан и другие столицы ЕС после Brexit.

Главное преимущество итальянской системы – простота. Одноразовый платеж дает иностранцам или итальянцам, которые долго жили за границей, освобождение от большинства налогов на доходы и имущество сроком до 15 лет.

В чем опасность?

Рост иммиграции вызвал дискуссии о влиянии на экономику. Критики указывают, что поступления от фиксированного налога незначительны для бюджета, а богатство концентрируется в отдельных регионах, усиливая социальное неравенство.

Это колесо, которое продолжает вращаться. Чем больше приезжает богатых, тем больше открывается отелей и сервисов, и тем активнее приток новых людей. Когда в город вкладывают деньги, экономика создает новые рабочие места,

– объяснила Чиприани.

У аналитиков есть опасения, что другие страны, копируя модель, могут втянуться в "гонку на понижение", размывая налоговую базу.

Впрочем, представители отраслей – от финансов и венчурного капитала до гостиничного бизнеса – рассчитывают, что новые инвестиции и рост занятости принесут пользу Милану и всей стране.

