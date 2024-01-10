В прошлом году украинские таможни зафиксировали нарушений почти на 9 миллиардов гривен
Источник:Государственная таможенная служба
Всего в 2023 году таможни Государственной таможенной службы выявили 11 935 нарушений на сумму 8,9 миллиарда гривен. По стоимости это почти втрое больше, чем было в 2022 году.
Изымавшие таможни
Кроме зафиксированных нарушений таможня в течение января-декабря 2023 года конфисковала товаров на сумму более 938 миллионов гривен.
Читайте также Расходы госбюджета Украины за 2023 год почти вдвое превысили доходы, - Минфин
Среди изъятых товаров были:
- промышленные товары на 716 миллионов гривен;
- продовольственные товары и сельхозпродукция на 88 миллионов гривен;
- валюта более чем на 73 миллиона гривен;
- транспортных средств на 61 миллион гривен.
Кроме того, на рассмотрение в суд таможни передали 6912 дел о нарушении таможенных правил на сумму 6,4 миллиарда гривен. По результатам рассмотрения дел суды наложили взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 2 миллиарда гривен.
Без вмешательства правоохранителей
Напомним, в этом году украинское правительство лишил правоохранителей возможности влиять на таможенный контроль. Кабинет министров уже упразднил соответствующую норму законодательства.
Изменения предполагали отмену правоохранителям возможности вмешиваться в процесс таможенного досмотра товаров. Ранее правоохранители имели возможность предоставлять поручения таможенникам о проведении таможенного досмотра товаров и участвовать в таких осмотрах.Заметьте ! Теперь правоохранители не могут вмешиваться в таможенный контроль товаров путем предоставления поручений таможенникам или участия в таможенных досмотрах.