Население в дальнейшем будет обеспечивать дешевым газом: правительство продолжило постановление
Источник:Тарас Мельничук
Кабмин продолжил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Однако на какой именно срок пока неизвестно.
Правительство продолжило действие ПСО
О продлении действия ПСО сообщил представителя Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, однако не уточнил, на какой именно срок продлено действие постановления.
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Внесены изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Продлено действие Положения для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа,
– говорится в сообщении.