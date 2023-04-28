Население в дальнейшем будет обеспечивать дешевым газом: правительство продолжило постановление

28 апреля 2023, 16:31
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Тарас Мельничук

Кабмин продолжил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Однако на какой именно срок пока неизвестно.

Правительство продолжило действие ПСО

О продлении действия ПСО сообщил представителя Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, однако не уточнил, на какой именно срок продлено действие постановления.

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Внесены изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Продлено действие Положения для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа,
– говорится в сообщении.

Что известно о ПСО

Кабмин 31 мая прошлого года утвердил постановление, согласно которому обязал "Нафтогаз" продавать газ производителям тепла и горячей воды по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.
Автор: Дар'я Вереньова