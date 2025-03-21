У кого из пенсионеров вырастет пенсия на более чем 500 гривен в апреле

В апреле часть пенсионеров почувствует увеличение выплат. Рост пенсий будет происходить, в частности, благодаря доплате по возрасту.

Кто имеет право на получение такой доплаты

Эту доплату могут получить пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Напомним! В апреле будут расти выплаты работающих пенсионеров.

Также условиями для предоставления этой доплаты являются:

лицо должно получать пенсию по возрасту;

пенсионная выплата пенсионера не превышает 10 340,35 гривны.

На размер этой доплаты влияет возраст лица:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату – 300 гривен;

лица от 75 до 79 лет включительно имеют право на доплату – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Начисление надбавки начинается не с начала календарного месяца, а после достижения соответствующего возраста, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Начисление этой надбавки происходит автоматически. Для этого дополнительно обращаться в ПФУ не нужно.