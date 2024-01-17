В банках, обменниках и черном рынке: цена валют подешевела везде
17 января 2024, 09:47Читати новину українською
На сегодняшний день, 17 января, доллар потерял цену всюду, а самое существенное при продаже обменниками – более 30 копеек. Евро же в обменниках опустилось на рекордную 41 копейку за сутки.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 17 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (-10 копеек против 16 января), а продажа – 38,70 гривны (-10 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 41,62 гривны (-18 копеек), а продажа – в среднем за 42,42 гривны (-23 копейки).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,96 гривны (-36 копеек), а продажа – 38,76 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,53 гривны (-41 копейка), а продажа – 42,21 гривны (+11 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,46 гривны (-20 копеек), а продажа – 38,60 гривны (-19 копеек).
- Евро покупают за 42 гривны (-33 копейки), а продают за 42,30 гривны (-26 копеек).
Курс доллара на этой неделе
Как рассказала 24 Каналу банкирша Татьяна Попович, спрос на иностранную валюту по всем каналам на валютном рынке на прошлой неделе сократился. Следовательно, если в начале недели доллар продавали в пределах 39,3 – 39,4 гривны за доллар, то в конце уже за 38,75 – 38,9 гривны за доллар.
Через неделю регулятор продал на ВРУ 678 миллионов долларов. Это самый маленький показатель от второй декады декабря.