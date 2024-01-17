В банках, обменниках и черном рынке: цена валют подешевела везде

На сегодняшний день, 17 января, доллар потерял цену всюду, а самое существенное при продаже обменниками – более 30 копеек. Евро же в обменниках опустилось на рекордную 41 копейку за сутки.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (-10 копеек против 16 января), а продажа – 38,70 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 41,62 гривны (-18 копеек), а продажа – в среднем за 42,42 гривны (-23 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,96 гривны (-36 копеек), а продажа – 38,76 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-36 копеек), а продажа – (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,53 гривны (-41 копейка), а продажа – 42,21 гривны (+11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,46 гривны (-20 копеек), а продажа – 38,60 гривны (-19 копеек).

(-20 копеек), а продажа – (-19 копеек). Евро покупают за 42 гривны (-33 копейки), а продают за 42,30 гривны (-26 копеек).

Курс доллара на этой неделе

Как рассказала 24 Каналу банкирша Татьяна Попович, спрос на иностранную валюту по всем каналам на валютном рынке на прошлой неделе сократился. Следовательно, если в начале недели доллар продавали в пределах 39,3 – 39,4 гривны за доллар, то в конце уже за 38,75 – 38,9 гривны за доллар.

Татьяна Попович Директор по рынкам капитала Sense Bank Через неделю регулятор продал на ВРУ 678 миллионов долларов. Это самый маленький показатель от второй декады декабря.

На этой неделе, прогнозирует банкир, курс продажи наличных долларов в банковских кассах будет колебаться в диапазоне 38,5 – 38,75 гривны за доллар.