Последний месяц осени заставляет многих украинцев более внимательно проверять баланс на своих банковских картах. Правила начисления социальной помощи содержат ряд скрытых нюансов, которые существенно влияют на итоговый доход.

Кому и сколько денег начислят в ноябре

В ноябре 2026 года стандартная пенсия для лиц с инвалидностью III группы останется на уровне 50% от обычной пенсии по возрасту.

Однако, если человек не работает и не имеет официального дохода, государство гарантирует ему ежемесячную доплату, которая доводит общую сумму до 3 406 гривен, о чем сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Важно понимать, что это не фиксированная ставка, а именно гарантированный минимум для тех, чья рассчитанная пенсия оказалась меньше,

– подчеркивают в ведомстве.

Кто имеет право на значительно более высокие выплаты

Для украинцев, чья утрата здоровья связана с войной или ликвидацией аварии на ЧАЭС, действуют совершенно другие финансовые правила. В частности, минимальная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы составляет 10 625 гривен.

Для военнослужащих эта сумма колеблется от 6 761 до 7 100 гривен, а для пострадавших от Чернобыльской катастрофы минимум зафиксирован на уровне 6 813 гривен.

Стоит ли ожидать роста доходов до конца года

Массового повышения пенсий для любой группы инвалидности в ноябре не предусмотрено. Дело в том, что ежегодная индексация социальных выплат традиционно происходит весной, и следующий такой перерасчет запланирован только на март 2027 года.

Однако пожилые люди могут рассчитывать на автоматический рост доходов благодаря возрастным надбавкам: по достижении 70 лет пенсионеры ежемесячно дополнительно получают от 300 до 570 гривен.

Что известно о предыстории проверок и риске потери денег

Получение статуса инвалида больше не гарантирует пожизненных выплат без дополнительного контроля со стороны государства. Как уже сообщалось ранее, мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами придется обязательно пройти повторный медицинский осмотр.

Если проигнорировать это требование, Пенсионный фонд автоматически приостановит начисление средств на банковскую карту до подтверждения статуса.