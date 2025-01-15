Наследство в Украине: при каких условиях лиц могут лишить права на имущество в 2025 году

Главными и первыми наследниками на имущество того или иного лица всегда являются его дети. Если наследство предоставляют нескольким детям, то его распределяют поровну.

Когда украинцев могут лишить права на наследство

Но иногда одного из наследников могут вовсе лишить права на имущество, пишет 24 канал со ссылкой на статью 1224 Гражданского кодекса.

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Если наследник не предоставлял надлежащей заботы наследодателю (который, например, по возрасту или болезни нуждался в помощи, имел увечье и т.д.), то суд может лишить его права на наследство. Это правило распространяется как на родителей, так и на совершеннолетних детей.

Во время суда учитываются в частности такие обстоятельства:

уклонялся ли сознательно наследник от своих обязательств;

выполнял ли наследник свои обязанности перед наследодателем;

нужна ли была помощь наследодателю;

были ли возможности оказать помощь наследнику.

Обратите внимание! Если же суд докажет ненадлежащее поведение наследника, то он может признать человека недостойным. А это уже приводит к потере права на наследство.

Из-за чего еще могут лишить права на наследство

Как сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции, основаниями для устранения права на наследование являются следующие случаи:

Человек умышленно лишил жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершил покушение на их жизнь (это не касается лица, которое совершило такое покушение, если наследодатель, зная об этом, все же назначил его своим наследником по завещанию). Лицо умышленно препятствовало наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим способствовало возникновению права на наследование у них самих или у других лиц или способствовало увеличению их доли в наследстве. Родители после ребенка, относительно которого они были лишены родительских прав и их права не были возобновлены на время открытия наследства. Родители (усыновители) и совершеннолетние дети или другие лица уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом. Одна после другой лица, брак между которыми является недействительным или признан таковым по решению суда. Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то за вторым из супругов, который его пережил и не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака, суд может признать право на наследование доли того из супругов, кто умер, в имуществе, которое было приобретено ими за время этого брака.

Заметьте! Перечисленные основания распространяются на всех наследников, в том числе и на тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный отказ.