Пенсии по инвалидности: перечислят ли украинцам выплаты

В Украине в 2023 году было проведено несколько индексаций пенсий и предоставлены доплаты для определенных категорий населения. Поэтому логичным вопросом является, повысят ли выплаты по инвалидности.

Повысят ли пенсию по инвалидности

В марте 2023 года в Украине уже проиндексировали эти выплаты, поэтому больше повышений ждать не стоит. Такая пенсия зависит от размера выплат по возрасту и группе инвалидности.

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Пенсия по инвалидности назначается при страховом стаже от 1 до 15 лет.

Таким образом выплата по инвалидности составляет:

100% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

Важную роль также играет период со дня установления инвалидности до 60 лет. Он засчитывается в страховой стаж для исчисления пенсии по возрасту.

Когда назначается пенсия по инвалидности

Это выплаты, которые назначаются со дня установления инвалидности, но при условии, что лицо подала заявление на назначение пенсии не позднее чем через три месяца. Если это сделать позже, то выплаты назначат со дня обращения.

Лица с инвалидностью, наступившие в результате увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут получать менее четко определенной суммы. Для I группы она составляет 6 840 гривен.

Минимальная сумма таких пенсий: