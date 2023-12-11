Назначение пенсии: кому и при каких условиях придется обратиться в суд

В ПФУ раскрыли случаи, когда назначение пенсии может быть произведено исключительно путем судебного решения. Какие документы обязательно нужны для назначения пенсии читайте дальше.

В каком случае нужно обратиться в суд

Согласно постановлению Пенсионного фонда Украины документы о стаже, возрасте и заработной плате для назначения пенсии – подают исключительно в подлинниках.

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Назначение пенсии без оригинала трудовой книжки, даже если есть нотариально заверенные копии всех страниц документа – невозможно. То есть, в случае если оригиналы отсутствуют – придется обратиться в суд для подтверждения трудового стажа.

Чтобы устранить риск потери бумажной трудовой книжки и документов о трудовой деятельности, их можно загрузить на веб-портал Пенсионного фонда Украины. Как это сделать, смотрите за ссылкой

Как восстановить трудовую книжку, потерянную во время военного положения

Следует заметить, что остается в силе Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников.

Учитывая тот факт, что эта Инструкция не содержит отдельных положений по восстановлению трудовых книжек, утраченных в зоне боевых действий во время военного положения, и если собрать документы, необходимые для восстановления трудовой книжки (выдачи дубликата), из-за боевых действий невозможно, то при трудоустройстве таких лиц на новое место работы рекомендуем руководствоваться положениями пунктом 5.6 Инструкции,

– ответили в Гоструде.

Согласно этому пункту, дубликат трудовой книжки может быть издан по новому месту работы в связи с отсутствием доступа к трудовой книжке работника в результате чрезвычайной ситуации или проведения антитеррористической операции на территории, где работал работник.

Как получить дубликат трудовой книги

Дубликат выдается на основании заявления работника и полученной в письменном виде информации из штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации о возникновении чрезвычайной ситуации или Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.