Назначение пенсии по-новому: о чем стоит знать всем украинцам
Источник:Украинское радио
Начиная с 1 марта, в Украине произошла значительная индексация пенсий. Однако, вместе с этим, продолжают увеличиваться требования к страховому стажу для выхода на пенсию.
Новые сроки для выхода на пенсию
Если говорить о нововведениях 2024 года, то особых изменений в законодательстве о назначении пенсий – не произошло, только относительно необходимого количества страхового стажа для выхода на пенсию. Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.
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Поэтому, требования к стажу будут меняться до 2028 года и остановятся на обязательном наличии от 35 лет стажа для выхода на пенсию. Сейчас средний стаж при выходе на пенсию составляет 32 года.
Мы продолжаем двигаться в направлении, определенном 26 статьей Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которому, начиная с 2018 года, ежегодно стаж, необходимый для выхода на пенсию, увеличивается на 1 год.
То есть, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024 году, нужно наработать такой страховой стаж:
- 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;
- 63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;
- 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.
Кто сможет получить доплату к пенсии в марте
Пенсионеры могут получить специальную доплату к пенсии. Единственным условием является достижение определенного возраста гражданином. Сумма этой надбавки такова:
- граждане от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно имеют 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Такая надбавка назначается автоматически и предоставляется в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Исключение составляют случаи, когда пенсия начислена до дня рождения лица.Обратите внимание! Возрастная доплата предоставляется только в случае, если ежемесячная пенсия лица меньше 10 340,35 гривен.