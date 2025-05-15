Какой реквизит может спасти от налогового штрафа

Частые переводы с карты на карту могут привести к начислению дополнительных налогов и штрафов. Все из-за усиленного контроля за подозрительными платежами. Чтобы избежать этого стоит не забывать за один банковский реквизит, который спасет от последствий.

Почему назначение платежа важно

Адвоката Богдан Янкив рассказал, что когда на карту часто делают переводы, то контролирующий орган может заняться этим, передает 24 Канал.

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Только за 2024 год Нацбанк передал ГНС данные о большом количестве физических лиц, которые имели оборот по поступлениям на более 700 тысяч гривен в год.

Чтобы во время проверки переводы на карточку не признали такими, подлежащими налогообложению, необходимо постоянно прописывать назначение платежа. Этот реквизит защитит от усиленного внимания фискальных органов, если будет корректным.

Не облагаются налогом личные пополнения средств или переводы между своими счетами, перевод родственникам, возврат долга или продажа вторсырья,

– говорится на сайте.

Можно использовать такие назначения:

"Перевод средств дочери на обучение";

"Помощь родителям на лечение";

"Подарок на день рождения сыну";

"Возврат долга по договору займа от (дата)";

"Пополнение собственного счета";

"Оплата за аренду жилья за (месяц)".

Что не стоит пропускать

Известно, что такие фразы, которые трактуются как ведение предпринимательской деятельности, не желательно пропускать. К примеру, такие надписи, как "за услуги", "за товар", "авансовый платеж", "оплата за консультацию" и др.

Однако такие формулировки могут вызвать подозрение в получении дохода от незарегистрированного собственного бизнеса.

Под пристальное внимание контролирующего органа попадают подозрительные финансовые операции. Например, регулярные поступления от различных физических лиц и переводы на крупные суммы,

– сообщается на сайте.

Помните! Из-за отсутствия четкого назначения платежа последствиями могут стать мониторинг, начисление налогов, штрафов и пени.