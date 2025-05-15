Чому призначення платежу важливе

Адвоката Богдан Янків розповів, що коли на карту часто роблять перекази, то контролюючий орган може зайнятися цим, передає 24 Канал.

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Лише за 2024 рік Нацбанк передав ДПС дані про велику кількість фізичних осіб, які мали оборот по надходженнях на понад 700 тисяч гривень на рік.

Аби під час перевірки перекази на картку не визнали такими, що підлягають оподаткуванню, необхідно постійно прописувати призначення платежу. Цей реквізит захистить від посиленої уваги фіскальних органів, якщо буде коректним.

Не оподатковуються особисті поповнення коштів чи перекази між своїми рахунками, переказ родичам, повернення боргу чи продаж вторсировини,

– йдеться на сайті.

Можна використовувати такі призначення:

"Переказ коштів доньці на навчання";

"Допомога батькам на лікування";

"Подарунок на день народження сину";

"Повернення боргу за договором позики від (дата)";

"Поповнення власного рахунку";

"Оплата за оренду житла за (місяць)".

Що не варто пропускати

Відомо, що такі фрази, які трактуються як ведення підприємницької діяльності, не бажано пропускати. До прикладу, такі надписи, як "за послуги", "за товар", "авансовий платіж", "оплата за консультацію" тощо.

Однак такі формулювання можуть викликати підозру в отриманні доходу від незареєстрованого власного бізнесу.

Під пильну увагу контролюючого органу потрапляють підозрілі фінансові операції. Наприклад, регулярні надходження від різних фізичних осіб і перекази на великі суми,

– повідомляється на сайті.

Пам'ятайте! Через відсутність чіткого призначення платежу наслідками можуть стати моніторинг, нарахування податків, штрафів та пені.