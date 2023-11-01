Где можно узнать назначена ли вам субсидия

Субсидию назначают домохозяйствам, не имеющим достаточного финансового обеспечения, чтобы самостоятельно оплачивать коммуналку. Заявление можно подать как на все ЖКУ, так и отдельные услуги.

Кто может получить субсидию

Право на субсидию имеют как арендаторы, так и владельцы помещения. Главным условием является то, что семья имеет доход на 15% ниже общей суммы платежек.

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Какие документы необходимы для получения субсидии:

заявление;

право на доходы;

удостоверение личности;

договор аренды или свидетельство о праве собственности.

! ВПЛ могут не предоставлять документы о месте жительства, достаточно только справки о статусе переселенца.

Размер субсидии зависит от суммы коммунальных. В прошлом году, в отопительный сезон, льготы достигали 1 600 гривен ежемесячно.

Как узнать назначили ли вам субсидию

Увидеть информацию о назначении льгот можно на сайте ПФУ или в цифровом приложении "Дия". Несмотря на то, что отопительный сезон проходит с 1 октября по 30 апреля, в этом году начисление льгот начнется с 16 октября – дня, когда официально запустилось теплоснабжение в Украине.

Информация о прошедшем месяце появится с начала следующего. То есть данные об октябре будут размещены в ноябре.

При отказе в предоставлении субсидии особа может составить заявление повторно. Если вы хотите получить льготы на этот отопительный сезон, подать документы нужно успеть до 30 ноября.