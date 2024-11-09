Документы для оформления субсидии в 2024 году: что нужно подготовить
Для назначения жилищной субсидии нужно подать заявление, декларацию и, в зависимости от конкретных обстоятельств, дополнительные документы. Например, это могут быть договор аренды жилья, договор о реструктуризации задолженности или справка о статусе внутренне перемещенного лица.
Документы для оформления субсидии
Субсидию можно оформить по месту регистрации или фактического проживания, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Таким образом, для назначения жилищной субсидии необходимо подать заявление и декларацию по установленным формам. В зависимости от обстоятельств могут понадобиться дополнительные документы, в частности:
- договор аренды жилья – если заявитель проживает в арендованном жилье;
- копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключенного договора;
- справка внутренне перемещенного лица – если субсидия назначается по месту фактического проживания.
Обратите внимание! При необходимости можно предоставить другие документы, которые имеют значение для рассмотрения, например, документ о непроживании по зарегистрированному месту (справка, выписка о месте жительства и т.д.).
В то же время подать документы на субсидию можно следующими способами:
- Онлайн: через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія";
- По почтена адрес соответствующего органа Пенсионного фонда;
- Лично: через сервисный центр Пенсионного фондачерез сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных представителей исполнительных органов местных советов или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).