Документы для оформления субсидии в 2024 году: что нужно подготовить

9 ноября 2024, 17:00
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Автор: Екатерина Добровольская

Для назначения жилищной субсидии нужно подать заявление, декларацию и, в зависимости от конкретных обстоятельств, дополнительные документы. Например, это могут быть договор аренды жилья, договор о реструктуризации задолженности или справка о статусе внутренне перемещенного лица.

Документы для оформления субсидии

Субсидию можно оформить по месту регистрации или фактического проживания, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Таким образом, для назначения жилищной субсидии необходимо подать заявление и декларацию по установленным формам. В зависимости от обстоятельств могут понадобиться дополнительные документы, в частности:

  • договор аренды жилья – если заявитель проживает в арендованном жилье;
  • копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключенного договора;
  • справка внутренне перемещенного лица – если субсидия назначается по месту фактического проживания.

Обратите внимание! При необходимости можно предоставить другие документы, которые имеют значение для рассмотрения, например, документ о непроживании по зарегистрированному месту (справка, выписка о месте жительства и т.д.).

В то же время подать документы на субсидию можно следующими способами:

  • Онлайн: через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія";
  • По почтена адрес соответствующего органа Пенсионного фонда;
  • Лично: через сервисный центр Пенсионного фондачерез сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных представителей исполнительных органов местных советов или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

На кого назначается субсидия

Субсидия назначается на одного члена семьи, на чье имя оформлены коммунальные услуги.