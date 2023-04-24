Доллар не всегда будет 36,6: когда НБУ отпустит курс

С начала полномасштабного вторжения НБУ зафиксировал курс доллара по отношению к гривне на уровне 36,56. Впрочем, такое решение будет продолжаться не всегда. Нужно понимать, что возвращение к гибкому курсу будет достаточно постепенным.

Возвращение "плавающего курса": когда это произойдет

За словами заместителя главы Национального банка Украины Юрия Гелетия, с которыми он поделился с 24 Каналом, сейчас изменять режим курса нет оснований. Фиксированный курс играет пока существенную роль в экономике страны.

Читайте также Кандидатов в 8,5 раза больше, чем вакансий: можно ли сейчас войти в ИТ

что по данным НБУ фиксированный курс доллара по отношению к гривне составляет 36,56 гривны.

Гелетий отмечает, что до начала полномасштабного вторжения плавающий курс был приоритетом. Впрочем, в перспективе его будут пытаться вернуть и дальше.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины Мы свои планы не меняем и не скрываем. В то же время, мы всегда подчеркивали, что возвращение к более гибкому курсообразованию состоится постепенно, когда будут созданы надлежащие предпосылки. Такой переход, прежде всего, не должен создавать шоков для валютного рынка и инфляции, наоборот, он должен быть пользой для экономики.

Что требует МВФ

Украина в результате меморандума с МВФ должна разработать стратегию, определяющую шаги по либерализации валютных ограничений, возвращение к более гибкому курсовому режиму и с остальным к инфляционному таргетированию. До конца июня этого года это должно произойти.

Если детализировать, то смягчение, отмена валютных ограничений или изменение режимов будет происходить постепенно, без привязки к определенным датам,

– добавил Гелетий.

Предпосылками для возврата гибкого курса являются:

Уменьшение чувствительности валютного рынка к ситуативным факторам;

Улучшение баланса на денежном рынке. Речь идет о соотношении между спросом и предложением.

Смягчение ряда валютных ограничений, в частности для минимизации множественности валютных курсов, расширения допуска на валютный рынок участников для осуществления бизнес-деятельности.

К теме Есть ли потенциал для роста доллара: прогноз курса на конец апреля