Доллар не всегда будет 36,6: когда НБУ отпустит курс
С начала полномасштабного вторжения НБУ зафиксировал курс доллара по отношению к гривне на уровне 36,56. Впрочем, такое решение будет продолжаться не всегда. Нужно понимать, что возвращение к гибкому курсу будет достаточно постепенным.
Возвращение "плавающего курса": когда это произойдет
За словами заместителя главы Национального банка Украины Юрия Гелетия, с которыми он поделился с 24 Каналом, сейчас изменять режим курса нет оснований. Фиксированный курс играет пока существенную роль в экономике страны.
Читайте также Кандидатов в 8,5 раза больше, чем вакансий: можно ли сейчас войти в ИТНапоминаем, что по данным НБУ фиксированный курс доллара по отношению к гривне составляет 36,56 гривны.
Гелетий отмечает, что до начала полномасштабного вторжения плавающий курс был приоритетом. Впрочем, в перспективе его будут пытаться вернуть и дальше.
Мы свои планы не меняем и не скрываем. В то же время, мы всегда подчеркивали, что возвращение к более гибкому курсообразованию состоится постепенно, когда будут созданы надлежащие предпосылки. Такой переход, прежде всего, не должен создавать шоков для валютного рынка и инфляции, наоборот, он должен быть пользой для экономики.
Что требует МВФ
Украина в результате меморандума с МВФ должна разработать стратегию, определяющую шаги по либерализации валютных ограничений, возвращение к более гибкому курсовому режиму и с остальным к инфляционному таргетированию. До конца июня этого года это должно произойти.
Если детализировать, то смягчение, отмена валютных ограничений или изменение режимов будет происходить постепенно, без привязки к определенным датам,
– добавил Гелетий.
Предпосылками для возврата гибкого курса являются:
- Уменьшение чувствительности валютного рынка к ситуативным факторам;
- Улучшение баланса на денежном рынке. Речь идет о соотношении между спросом и предложением.
- Смягчение ряда валютных ограничений, в частности для минимизации множественности валютных курсов, расширения допуска на валютный рынок участников для осуществления бизнес-деятельности.
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- Обеспечение устойчивого и близкого к прогнозируемой траектории снижения инфляции, которая должна стать новым якорем для ожиданий вместо фиксированного курса.
- Одна из самых важных – эффективность, действенность учетной ставки как основного монетарного инструмента.