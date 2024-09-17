НБУ не согласен с идеей повысить налоги на прибыль банков

Нацбанк высказал критику относительно повышения налога на прибыль банков до 50%. В НБУ планируют объявить предложения по расширению возможностей покрытия дефицита бюджета банками до конца недели.

Какова позиция НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил на мероприятии Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный прогноз. Укрепление единства", что рост налога может создать риски для стабильного кредитования.

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Андрей Пышный Глава НБУ Риски от такого шага (повышение налога на прибыль до 50% – ИФ-У) для решения задачи финансирования дефицита и стабильного роста кредитования будут большими, чем польза... Баланс достаточно хрупкий и его надо поддержать.

Он также подчеркнул, что Министерство финансов разделяет эту позицию. Национальный банк планирует найти способы расширения возможностей банков для покрытия дефицита бюджета, не прибегая к эмиссии, через покупку облигаций внутреннего государственного займа.

По словам Пышного, НБУ понимает необходимость увеличения фискального канала для финансирования бюджета в условиях длительной войны, высокой интенсивности конфликта и сокращения внешнего финансирования.

Обратите внимание! Нацбанк поддержал повышение налога на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, в частности для предотвращения налогового арбитража с банками, где налог был повышен с 18% до 25% с начала 2024 года.