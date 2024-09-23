Официальные курсы "просели": доллар и евро подешевели

Доллар потерял после выходных 10 копеек в цене, а евро – 9 копеек. Завтра ожидается, что европейская валюта опустится ниже 46 гривен.

Официальный курс 23 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,34 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 46,14 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 9 копеек.

По состоянию на 24 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,35 гривны,

евро – 45,99 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 23 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, а продажа – 41,70 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,69 гривны , а продажа – 41,74 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,42 гривны, а продажа – 41,88 гривны.

По сколько будет доллар

В разговоре с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин спрогнозировал, что гривна будет девальвировать.

Как добавляет эксперт, девальвация гривны – это стимулирование инфляционного давления, в то время, как инфляция – это ускорение роста цен. Это будет побуждать компании в Украине отчислять больше налогов, что приведет к большим поступлениям в бюджет.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Между тем высокий курс и внешняя помощь помогает Украине регулировать внешние "шопы". То есть из-за девальвации улучшаются гривневые поступления, ведь помощь поступила, мы конвертировали валюту и получили больше. Если мы на следующий год ожидаем 35 – 38 миллиардов внешней помощи, то мы понимаем, что одна гривна девальвации дает нам соответствующие дополнительные поступления.

Заметьте! До конца 2024 года курс доллар может подорожать до более 42 гривен за валюту – 42,7 гривны за доллар.