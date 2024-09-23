Офіційний курс 23 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,34 гривні. Тобто ціна валюти впала на 10 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 46,14 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 9 копійок.

Станом на 24 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,35 гривні,

євро – 45,99 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 23 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, а продаж – 41,70 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,69 гривні , а продаж – 41,74 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,42 гривні, а продаж – 41,88 гривні.

По скільки буде долар

У розмові з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин спрогнозував, що гривня буде девальвувати.

Як додає експерт, девальвація гривні – це стимулювання інфляційного тиску, у той час, як інфляція – це пришвидшення росту цін. Це спонукатиме компанії в Україні відраховувати більше податків, що призведе до більших надходжень до бюджету.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Тим часом вищий курс та зовнішня допомога допомагає Україні регулювати зовнішні "шопи". Тобто через девальвацію покращуються гривневі надходження, адже допомога надійшла, ми конвертували валюту та отримали більше. Якщо ми на наступний рік очікуємо 35 – 38 мільярдів зовнішньої допомоги, то ми розуміємо, що одна гривня девальвації дає нам відповідні додаткові надходження.

Зауважте! До кінця 2024 року курс долар може подорожчати до понад 42 гривень за валюту – 42,7 гривні за долар.