Официальный курс 23 сентября
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,34 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек.
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Официальный курс евро взамен составляет 46,14 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 9 копеек.
По состоянию на 24 сентября, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,35 гривны,
- евро – 45,99 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 23 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,20 гривны, а продажа – 41,70 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,69 гривны, а продажа – 41,74 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41,42 гривны, а продажа – 41,88 гривны.
По сколько будет доллар
В разговоре с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин спрогнозировал, что гривна будет девальвировать.
Как добавляет эксперт, девальвация гривны – это стимулирование инфляционного давления, в то время, как инфляция – это ускорение роста цен. Это будет побуждать компании в Украине отчислять больше налогов, что приведет к большим поступлениям в бюджет.
Между тем высокий курс и внешняя помощь помогает Украине регулировать внешние "шопы". То есть из-за девальвации улучшаются гривневые поступления, ведь помощь поступила, мы конвертировали валюту и получили больше. Если мы на следующий год ожидаем 35 – 38 миллиардов внешней помощи, то мы понимаем, что одна гривна девальвации дает нам соответствующие дополнительные поступления.
Заметьте! До конца 2024 года курс доллар может подорожать до более 42 гривен за валюту – 42,7 гривны за доллар.