Официальный курс 23 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,34 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек.

Читайте также Все решит спрос: чего ждать от курса доллара на этой неделе

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Официальный курс евро взамен составляет 46,14 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 9 копеек.

По состоянию на 24 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,35 гривны,

евро – 45,99 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 23 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, а продажа – 41,70 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,69 гривны , а продажа – 41,74 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,42 гривны, а продажа – 41,88 гривны.

По сколько будет доллар

В разговоре с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин спрогнозировал, что гривна будет девальвировать.

Как добавляет эксперт, девальвация гривны – это стимулирование инфляционного давления, в то время, как инфляция – это ускорение роста цен. Это будет побуждать компании в Украине отчислять больше налогов, что приведет к большим поступлениям в бюджет.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Между тем высокий курс и внешняя помощь помогает Украине регулировать внешние "шопы". То есть из-за девальвации улучшаются гривневые поступления, ведь помощь поступила, мы конвертировали валюту и получили больше. Если мы на следующий год ожидаем 35 – 38 миллиардов внешней помощи, то мы понимаем, что одна гривна девальвации дает нам соответствующие дополнительные поступления.

Заметьте! До конца 2024 года курс доллар может подорожать до более 42 гривен за валюту – 42,7 гривны за доллар.