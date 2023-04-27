НБУ пересмотрел уровень учетной ставки: какая ситуация с инфляцией

27 апреля Нацбанк пересмотрел уровень учетной ставки и оставил ее на текущем уровне в 25%. Об этом стало известно во время прессбрифинга по монетарной политике, передает 24 Канал.

Также регулятор подчеркнул, что такой уровень учетной ставки поддержит эффекты от предыдущих мер по усилению привлекательности гривневых активов, позволит и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать надлежащие предпосылки для сохранения устойчивого тренда на снижение инфляции и смягчение наиболее обременительных валютных ограничений.

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Что прогнозировали банкиры

Иван Свитек в комментарии 24 Каналу отметил, что не ожидает существенных изменений относительно существующего дизайна монетарной политики. "Уменьшать учетную ставку нет никакого смысла. С другой стороны, и повышать ее не ко времени, поскольку это будет оказывать дополнительное давление на экономику. Еще один фактор, не позволяющий говорить о снижении ставки – инфляция", – считает банкир.

Справка: посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Соответственно, если инфляция высока – увеличивает и когда контролируемая – снижает.

Ситуация с инфляцией

Инфляция стремительно снижается, однако из-за влияния войны ценовое давление остается высоким, резюмируют в НБУ. Ослаблению инфляционного давления способствовали:

достаточное предложение продовольствия и горючего,

быстрое восстановление энергетической системы от последствий российских терактов,

улучшение инфляционных ожиданий с начала года на фоне прекращения эмиссионного финансирования,

укрепление наличного курса гривны,

повышение привлекательности гривневых активов

В 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в последующие годы – вернется к однознаковому уровню.

– прогнозирует Нацбанк.

Прессбрифинг по монетарной политике: смотрите видео