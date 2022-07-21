Население обеднеет на 25%, — эксперт о рисках от поднятия курса доллара

21 июля НБУ резко поднял курс доллара на 25%. Несмотря на ряд негативных последствий, такое решение несет и положительные моменты, такие как сохранение золотовалютных резервов Украины.

Почему решение НБУ о поднятии курса доллара – правильное, 24 каналу рассказала эксперт и член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова. Вместе с тем эксперт заметила, что население, как следствие, обеднеет на 25%.

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Население обеднеет на 25%

Острикова объяснила, что население обеднеет на 25%, ведь получает доход в гривнах. Вместе с тем подчеркнула, что благодаря такому шагу регулятора, золотовалютные резервы Украины не будут так сильно тратиться.

Татьяна Острикова Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" До сегодняшнего дня импортеры покупали валюту по 29,25. Теперь на импортные товары мы увидим цены, соответствующие курсу доллара по 36,6 гривны. Импортные товары и до 24 февраля составляли большинство от ассортимента, а сейчас, когда большое количество производств разрушено, остановлено или находится в стадии релаксации, импорта стало еще больше.

Эксперт добавила, что из-за подорожания импортных товаров, затормозится восстановление Украины. Сейчас нужно импортировать оборудование на смену уничтоженному, строительные материалы, автомобили, технику и т.д. Подорожает и закупка оружия.

Если 600 миллионов гривен фонда Сергея Притулы хватило на четыре "Байрактара", то теперь только на три,

– подчеркнула экспертка.

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Позитивные последствия повышения курса

Несмотря на ряд негативных аспектов, которые несет с собой повышение курса почти до 36,57 гривны за доллар, эксперт считает, что есть и определенные положительные моменты: сохранение золотовалютных резервов, рыночное ценообразование.

Острикова отмечает, что дешевый доллар не брался с воздуха, а шел из резервов НБУ. Каждый месяц резервы уменьшались: в мае на 1,8 миллиарда долларов, в июне – на 2,3 миллиарда долларов и составили 23 миллиарда долларов против 29 миллиардов долларов в январе.

Спрос на дорогой доллар должен уменьшиться, и, наверное, НБУ рассчитывает прекратить тратить резервы так существенно. Это, безусловно, увеличивает стабильность финансовой системы,

– рассказывает эксперт.

Более дорогой доллар, уменьшение импорта и стимулирование экспорта делают шаг к отмене фиксированного курса, переходу к рыночному ценообразованию. Это тоже увеличивает стабильность.

Теоретически от более дорогого доллара должны выиграть экспортеры. Однако на практике экспорт сейчас ограничивается логистикой, то есть невозможностью или ограниченными возможностями вывезти товары из Украины,

– рассказывает Острикова.

Поэтому и с курсом 29 и 37 экспортировать будут столько, сколько физически позволят железные дороги и порты, считает она.

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Почему НБУ поднял курс

Курс доллара в 29,25 гривны за доллар не соответствовал рынку. Хотя бы потому, что сам доллар за последние пять месяцев подорожал к другим валютам, если 24 февраля за 1 евро давали 1,12 доллара, то сейчас – 1,02 доллара.

По мнению эксперта, вопрос отказа от курса 29,25 был вопросом времени. Однако подчеркивает, что сегодняшнее решение регулятора застало население и даже банкиров врасплох.

Мог ли НБУ поднять курс не так резко

Острикова объясняет, что расход валюты из резервов не был катастрофическим, более того – финансовая помощь Украине от союзников росла. В мае Украина получила 1,7 миллиарда долларов, в июне – 2,8 миллиарда долларов, за половину июля – 2,9 миллиарда долларов.

Можно ли было бы скорректировать курс не на 25%, а на 5 – 10%, посмотреть как на это отреагирует экономика, потом через месяц снова сделать незначительную коррекцию? Да, можно, и это был бы меньший стресс для общества,

– считает Острикова.

Эксперт резюмировала, что очевидно власти сделали шаг для максимальной стабилизации экономики, правда, путем обеднения населения.

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