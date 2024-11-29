Официальный курс евро приближается к отметке в 44 гривны

После существенного спада стоимости евро начало возвращаться к предыдущей отметке, а именно до 44 гривен за валюту. Доллар остается зато стабильным.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 28 ноября. Официальный курс евро зато составляет 43,86 гривны. То есть цена выросла на 6 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 2 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,58 гривны,

евро – 43,90 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 29 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,90 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,77 гривны, продажа – по 41,80 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,65 гривны, продажа – 41,97 гривны.

Что будет с курсом в начале декабря

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в течение 2 – 8 декабря будет наблюдаться довольно привычное явление – иногда курсы валют будут "топтаться" на одном месте, делая незначительные шаги вниз, а затем вверх.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Важным для валютного рынка станет активность продавцов, особенно на наличном рынке. Напомню, что на следующую неделю приходится праздник Николая, поэтому мы не исключаем, что часть граждан, имеющих сбережения в валюте, может продать ее для того, чтобы приобрести родным подарки и приготовиться к предстоящим праздникам.

Обратите внимание! Со 2 декабря по 8 декабря ожидается, что межбанке будет 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро, а на наличном рынке – 41,5 – 42 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.