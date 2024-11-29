Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,59 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 28 листопада. Офіційний курс євро натомість становить 43,86 гривні. Тобто ціна виросла на 6 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 2 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,58 гривні,

євро – 43,90 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 29 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,90 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,77 гривні, продаж – по 41,80 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,65 гривні, продаж – 41,97 гривні.

Що буде з курсом на початку грудня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що протягом 2 – 8 грудня спостерігатиметься досить звичне явище – подекуди курси валют "тупцюватимуть" на одному місці, роблячи незначні кроки вниз, а потім вгору.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Важливим для валютного ринку стане активність продавців, особливо на готівковому ринку. Нагадаю, що на наступний тиждень припадає свято Миколая, тому ми не виключаємо, що частина громадян, що має заощадження у валюті, може продати її для того, щоб придбати рідним подарунки та приготуватися до майбутніх свят.

Зверніть увагу! З 2 грудня по 8 грудня очікується, що міжбанку буде 41,4 – 41,8 гривні за долар та 43,5 – 45 гривень за євро, а на готівковому ринку – 41,5 – 42 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро.