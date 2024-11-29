Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 28 ноября. Официальный курс евро зато составляет 43,86 гривны. То есть цена выросла на 6 копеек.
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
По состоянию на 2 декабря курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,58 гривны,
- евро – 43,90 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 29 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,90 гривны,
- На черном рынке: покупка – 41,77 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- В обменниках: покупка – 41,65 гривны, продажа – 41,97 гривны.
Что будет с курсом в начале декабря
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в течение 2 – 8 декабря будет наблюдаться довольно привычное явление – иногда курсы валют будут "топтаться" на одном месте, делая незначительные шаги вниз, а затем вверх.
Важным для валютного рынка станет активность продавцов, особенно на наличном рынке. Напомню, что на следующую неделю приходится праздник Николая, поэтому мы не исключаем, что часть граждан, имеющих сбережения в валюте, может продать ее для того, чтобы приобрести родным подарки и приготовиться к предстоящим праздникам.
Обратите внимание! Со 2 декабря по 8 декабря ожидается, что межбанке будет 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро, а на наличном рынке – 41,5 – 42 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.