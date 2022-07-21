НБУ поднял официальный курс доллара на 25%

Нацбанк поднял официальный курс доллара на 25%, но оставил фиксированным. По мнению регулятора, новый курс увеличит конкурентоспособность украинских производителей, сблизит курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержит экономическую устойчивость в условиях войны.

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что регулятор совершил разовую коррекцию официального курса гривны к доллару США и фиксирует его на уровне 36,5686 гривны за доллар.

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Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль над динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы. Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики, жизненно необходимого в условиях войны,

– подчеркнул Шевченко.

Напомним, что 24 февраля НБУ зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Регулятор объяснил, что фиксация на этом уровне помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Однако такой курс в нынешних условиях уже не соответствует реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий.

Курс валюты в банках

Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального, отметил регулятор. Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.

Какие еще изменения внес регулятор

Нацбанк также сообщил, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке, принял решение осуществить следующие мероприятия.

С 21 июля банки могут продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен (в эквиваленте).

гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен (в эквиваленте). Лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тысяч гривен (в эквиваленте) на семь календарных дней. Однако украинцы по-прежнему могут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тысяч гривен (в эквиваленте) в месяц.

изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тысяч гривен (в эквиваленте) на семь календарных дней. Однако украинцы по-прежнему могут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тысяч гривен (в эквиваленте) в месяц. Ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков изменен со 100 тысяч гривен (в эквиваленте) до 30 тысяч гривен (в эквиваленте).

украинских банков изменен со 100 тысяч гривен (в эквиваленте) до 30 тысяч гривен (в эквиваленте). НБУ устанавливает ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте (гривнях).

в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте (гривнях). С 25 июля будет отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту.

у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту. С 1 августа изменится алгоритм расчета лимитов открытой валютной позиции банками в части неучета увеличения резервов по валютным активам банков.

В НБУ также подчеркнули, что уровень международных резервов достаточный для обеспечения курсовой стабильности.

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